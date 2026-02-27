La llegada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a México dejó un mensaje claro. Desde el AIFA, Gabriela Cuevas aseguró que el país está listo para la fiebre mundialista y que los hechos recientes en Guadalajara no reflejan la realidad nacional.

La representante de México ante la FIFA fue directa. Señaló que hoy Jalisco vive un mejor momento en seguridad y que el país avanza con coordinación y trabajo en equipo.

“Hoy demostramos que la comunicación, el diálogo y el trabajo en equipo prevalecen. Cuando se combate a la delincuencia con honestidad e inteligencia, ahí están los resultados. Hoy Jalisco es mucho más seguro que hace unos días. Jalisco y México están más seguros ahora”, explicó a los medios de comunicación.

México recibió el trofeo de la Cpa Mundial de la FIFA. FOTO: Édgar Enríquez | EL UNIVERSAL

Cuevas también bajó el tono a las versiones sobre selecciones inquietas por la seguridad. Aclaró que no hubo una ola de reclamos y que solo un caso levantó la voz de forma más firme, la de Portugal.

“Seamos honestos. La neta, la neta, fue nada más la Federación Portuguesa. Los únicos que realmente llegaron un poquito más lejos fueron los comentarios de la selección portuguesa. Hoy Jalisco es más seguro sin el Mecho y teniendo ahí a la Guardia Nacional”.

Sobre la organización, afirmó que México cumplirá con los plazos. Los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey serán la primera gran prueba para medir avances y ajustar detalles.

“Todo México va muy bien. La primera fecha a cumplir son los repechajes. Hoy les puedo decir que estamos listos. Los procesos comprometidos con la FIFA ya están en marcha o finalizados”.

En cuanto a los planes de seguridad para el Mundial, evitó dar detalles. Respaldó lo dicho por las autoridades federales y dejó claro que la estrategia existe, pero no se hará pública.

“Evidentemente no podemos dar los detalles de los planes de seguridad. No quisiera entrar en detalles, pues porque no queremos que ciertas personitas lo lean”, sentenció.