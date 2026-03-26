Como parte del Mundial Social, en el marco de la Copa de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo a la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que 700 mil jóvenes participan en esta Jornada en todo el país.

En un enlace remoto desde Naucalpan, donde inició esta actividad deportiva, la representante de México para la organización del Mundial, Gabriela Cuevas, indicó que a esta Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas se inscribieron 700 mil jóvenes en 95 mil equipos.

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Cuevas señaló que se trata del evento más grande del Mundial Social y recordó la invitación a las jóvenes a que envíen sus video haciendo dominadas para que puedan ganarse el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum de la inauguración del Mundial, el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

La gobernadora Delfina Gómez aseguró que el gobierno del Estado de México está preparado para trabajar en todos los municipios por las y los jóvenes.

En otro enlace desde la Unidad Independencia de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que este fin de semana inicia la inauguración de 200 canchas de futbol rehabilitadas en las alcaldías, de un total de 300.

Brugada anunció también que habrá festivales de futbol y exposición de memoria en la Unidad Independencia, como parte de las actividades del Mundial. Señaló que el Mundial Social se trata de “vivir este evento deportivo, generando una diversidad de acciones deportivas”.

Zoé Robledo, director del IMSS, y Rommel Pacheco, director de la CONADE, destacaron la participación de las juventudes en actividades en torno a la Copa FIFA 2026.