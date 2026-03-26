Claudia Sheinbaum se reunirá con Gianni Infantino para afinar detalles de cara al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostendrá un encuentro con Gianni Infantino el próximo lunes 30 de marzo, con el objetivo de revisar aspectos sobre en la organización de la Copa del Mundo de 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que la reunión tendrá lugar en Palacio Nacional, donde se abordarán temas logísticos y de preparación rumbo al torneo que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre su próxima reunión con el presidente de la FIFA?

"El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir a Palacio Nacional a ver algunos detalles de organización; vamos a recibirlo y platicar sobre el Mundial", afirmó.

Cabe señalar que el torneo arrancará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, con el debut de la selección mexicana frente a Sudáfrica.

Previo a este encuentro, el dirigente de la FIFA realizará una gira por territorio mexicano que incluye su presencia en distintos compromisos deportivos.

Uno de ellos se celebrará en el Estadio Akron, donde se enfrentarán Nueva Caledonia y Jamaica en duelo de repechaje.

Posteriormente, Infantino viajará al Estadio BBVA para presenciar el encuentro entre Bolivia y Surinam, también correspondiente a esta fase clasificatoria. Ambos partidos forman parte del camino hacia la justa mundialista.

La agenda continuará el sábado con una visita al Estadio Azteca, recinto que reabrirá sus puertas con el partido entre México y Portugal. Este inmueble hará historia al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo.

De acuerdo con reportes, antes de acudir al estadio, el presidente de la FIFA visitará el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde sostendrá reuniones con directivos del balompié nacional para revisar avances organizativos.