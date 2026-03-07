En un encuentro de la Liga ecuatoriana, Independiente del Valle derrotó 3-1 a Mushuc Runa en el Estadio Banco Guayaquil, pero el resultado deportivo quedó opacado por una grave lesión que conmocionó al mundo del futbol.

El mediocampista Jean Pierre Arroyo, de 22 años, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda durante la segunda mitad del partido, cuando el marcador estaba empatado 1-1.

¿Cómo ocurrió la fractura del jugador del mediocampista Jean Pierre Arroyo?

La acción ocurrió alrededor del minuto 61. Arroyo avanzaba a toda velocidad por el sector ofensivo, mientras controlaba el balón, cuando el defensor argentino Brian Negro realizó una barrida fuerte e imprudente.

El impacto provocó que el pie del jugador se doblara de manera aparatosa, lo que generó una escena impactante que obligó a detener el juego de inmediato.

Compañeros de ambos equipos mostraron preocupación; varios negriazules se llevaron las manos a la cabeza al presenciar el sufrimiento del joven futbolista.

El árbitro no dudó y expulsó directamente a Brian Negro por la entrada peligrosa. Las repeticiones televisivas confirmaron la violencia del contacto, que dejó al mediocampista tendido en el césped durante varios minutos mientras recibía atención médica urgente.

Posteriormente, Arroyo fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para exámenes detallados.

Hasta el momento no se ha difundido un parte médico oficial, pero se estima un largo periodo de recuperación.

El incidente desató mayor tensión en la cancha. En medio de la confusión, surgió una fuerte discusión entre Jordy Alcívar, de Independiente del Valle, y Cristopher Angulo, de Mushuc Runa, que escaló a un altercado físico. Tras revisar el VAR, el juez expulsó a ambos involucrados, elevando el número de tarjetas rojas en el partido.

A pesar del clima hostil, Independiente del Valle mantuvo la calma y remontó con goles de Matías Perelló y el debut goleador de Riquelme Angulo, para asegurar el 3-1 final.