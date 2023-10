Santiago Giménez se encuentra en el mejor momento de su corta trayectoria como futbolista profesional.

El centrodelantero mexicano no se cansa de marcar goles con el Feyenoord de Róterdam y, durante esta temporada, podría superar algunas marcas en el viejo continente.

Incluso se especula que estaría viviendo sus últimos meses con el conjunto de la Eredivisie, ya que algunos equipos de otras ligas más importantes han mostrado interés.

El nombre del canterano de Cruz Azul ha sonado como una opción para llegar al Real Madrid luego de que la escuadra merengue está en la búsqueda de artillero.

Sin embargo, José María Gutiérrez, mejor conocido como Guti, sentenció que el Bebote podría tener dificultad para “poder acostumbrarse a estar en un club tan grande” porque “todos los días hablan de ti”.

“Yo no sé si está todavía listo o no. Lo que está claro es que es una posición difícil para un chico joven y que todavía no sabe lo que es jugar en el Real Madrid”.

No obstante, el exjugador español manifestó que si en La Casa Blanca hay interés por hacerse con los servicios de Santiago Giménez es porque tiene la calidad para portar la camiseta merengue.

“Está claro que si Real Madrid ya le ha echado el ojo es por algo, porque tiene cualidades para un día el poder estar en el club”, manifestó en entrevista para FOX Sports MX.