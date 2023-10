Cuauhtémoc Blanco es una voz autorizada siempre para hablar de la Selección Mexicana. Por esta razón, en una entrevista realizada con Fox Sports, fue preguntado sobre la situación que vive actualmente el Tricolor, con temas sobre César Huerta, Guillermo Ochoa o Santiago Giménez, a quien demeritó fuertemente.

El histórico '10' de la Selección Mexicana disputó un total de 119 partidos enfundado en la camiseta tricolor, donde anotó 39 goles, además de disputar tres Copas del Mundo (1998,2002 y 2010) y de consagrarse campeón de una Copa Confederaciones (1999) y de dos Copa Oro de la CONCACAF (1996 y 1998).

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco de Santi Giménez?

Uno de los temas más duros del que opinó Cuauhtémoc Blanco fue el de Santiago Giménez, delantero sensación del Feyenoord y de la Selección Mexicana, a quien tundió de dura manera.

"Estás hablando de 'Holanda', no estás hablando de la liga inglesa. Hay que ser realistas, estás hablando de una liga holandesa que no es una liga competitiva", delcaró Cuauhtémoc, minimizando los 12 goles en ocho partidos de Santiago Giménez en la Eredivisie.

Además, Blanco habló sobre César Huerta, expresando que él desea que no sea un jugador del que se habla bien por cinco o seis partidos y luego se 'desinfla'. Por último, expresó que 'Memo' Ochoa tiene un gran problema al estar en la Salernitana, por lo que no sabe si seguirá en Selección o no.