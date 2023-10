El Gran Premio de México es uno de los más esperados en el calendario de la Fórmula 1, ya que en palabras de los pilotos, representa una auténtica fiesta debido a la afición y todas las actividades donde participan.

No obstante, el evento no está exento de seguidores que no se comportan a la altura, por lo que se han vuelto virales en redes sociales varias acciones negativas durante las prácticas.

¿Hubo una pelea en el GP de México?

En redes sociales se ha vuelto tendencia un Tik Tok donde un par de personas están enfrascadas durante una pelea en el Gran Premio de México, por lo que varios de sus acompañantes tuvieron que intervenir, aunque les costó mucho trabajo detener la riña.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo de la bronca o si estaban bajo el influjo del alcohol, ya que el video apenas dura segundos. Asimismo, no hay información sobre si fueron sacados del evento.

¿Qué reacciones ha generado la riña?

Luego de que se hiciera viral el video, muchos aficionados comenzaron a criticar la actitud de los rijosos, ya que consideraron que la Formula 1 no es un evento para todos.

“Es el problema de la gente que va como moda a algún evento, ellos son nivel Chivas-América, no todos son para F1”; “Y yo preguntándome porque no hay tantos eventos de NBA, tenis y futbol americano en México”; “Los que pedían boletos baratos y pagaban estando adentro”; “Seguro le dijo: ‘a mí sí me cae bien Helmut Marko’ y que se prende el otro compa”.