El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, desmintió los rumores sobre su salida de Red Bull. Y es que, en días anteriores, circuló en redes sociales el rumor de que el tapatío anunciaría su retiro durante el Gran Premio de México.

"Simplemente me estoy riendo. No hay nada que pueda hacer con eso. Estoy completamente concentrado en mi trabajo, pero esto realmente resume mi temporada: un tipo dice algo sobre mí y de repente se vuelve la realidad", confesó en entrevista previa a la carrera de Austin.

Asimismo, "Checo" recalcó que su contrato con Red Bull se mantendrá vigente hasta el dos mil veinticuatro y que, pese a las adversidades, este no será su último acuerdo con la Fórmula 1. Por ello, quiere dar lo mejor de sí y maximizar su trayectoria como piloto.

"Tengo un contrato para el año que viene y no tengo ningún motivo para no cumplirlo. Daré lo mejor de mí. Tengo un compromiso, pero más que eso, no será mi contrato final en la Fórmula 1. Estoy con Red Bull y quiero quedarme con Red Bull y obviamente, tiene que funcionar para ambas partes", finalizó.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

"Checo" Pérez estará presente en la carrera del Gran Premio de Austin que se competirá en el Circuito de las Américas. Esto, el próximo domingo, 22 de octubre, a las 13:00 (hora del centro de México) y será visible a través de la señal de FOX Sports, FOX Sports Premium y F1TV.