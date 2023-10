A pesar de que no atraviesa su mejor momento con Red Bull en la Fórmula 1, Sergio Pérez continúa siendo una gran inspiración para los mexicanos.

El tapatío se convirtió en el piloto de nuestro país más exitoso en toda la historia de la máxima categoría del automovilismo.

Por tal motivo, es una figura a seguir, tanto en el mundo deportivo como en otros ámbitos.

Recientemente, el cantante de música regional, Carin León, lanzó su nueva canción: Por La Familia.

Sin embargo, el trasfondo de la composición era una incógnita hasta que el propio artista decidió revelar que se inspiró en el miembro de Red Bull porque es un ejemplo de fuerza para salir adelante.

“Una canción que hicimos por la admiración que le tenemos a Checo. Mi compadre Checo es un gran ejemplo de un latino. Nos sentimos muy identificados”, compartió a través de sus redes sociales.

El inició de la letra comienza haciendo referencia a Sergio Pérez, quien próximamente tendrá una sorpresa junto a Carin León para todos los aficionados de la Fórmula 1 y de la música regional mexicana.

“Siempre pendiente para el frente, nunca Checo pa’ atrás. Aunque esta madre no trae alas, todos me ven volar. Y las luces me miran, sólo polvo al pasar”.