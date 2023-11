Sergio Pérez logró conquistar el subcampeonato del Mundial de Pilotos el pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas.

Con el tercer lugar que consiguió en el circuito callejero del estado de Nevada, el piloto mexicano llegó a 273 unidades y evitó que Lewis Hamilton (Mercedes) lo alcanzara y/o superara.

Es la primera ocasión, a lo largo de las trece temporadas del tapatío en la Fórmula 1, que logra adjudicarse el segundo sitio mundial.

Sin embargo, Checo reconoció que, como pilotos de la máxima categoría del automovilismo, están sometidos a una alta presión por la cantidad de traslados que realizan semana a semana, así que prefiere no centrarse en los comentarios negativos que recibe porque se salen de sus manos.

“Me enfoco en las cosas que yo pueda mejorar y cambiar. Y, en lo que no, intento que me valga madre. Vivimos no sé cuántas semanas al año de viaje y estamos por todo el mundo. Viajamos de un continente a otro en cuestión de días”, manifestó.

En entrevista para la revista People, Sergio Pérez también señaló que, a pesar del pesado calendario que se maneja en La Gran Carpa, agradece la fortuna que tiene al ser un atleta de alto rendimiento y por eso se divierta en cada oportunidad.

“Tenemos una agenda complicada, dura, pero también increíble. Nuestras carreras como deportistas no son para toda la vida entonces soy muy consciente de ello y [prefiero] aprovechar mucho ahora. Estamos viviendo momentos increíbles que, en pocos años, serán recuerdos, entonces es importante disfrutarlos”, aceptó el piloto mexicano.