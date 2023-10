A Sergio 'Checo' Pérez le pasó todo lo malo en la carrera del GP de México este domingo. Luego de un viernes y un sábado con un buen rendimiento, que le permitía soñar con un triunfo en casa, la primera curva del Hermanos Rodríguez le arrebató ese objetivo, dejándolo fuera.

El mexicano largó de gran manera, ganando posiciones desde los primeros segundos del Gran Premio; sin embargo, la ambición pudo más y, al ver el hueco, arriesgó, pero no le salió, en una maniobra que podría salir muy costosa, de cara a su continuidad con Red Bull.

¿Puede costarle a 'Checo' la salida de Red Bull el choque del GP de México?

Luego de la profunda decepción generada por el abandono de 'Checo' en el circuito de la Magdalena Mixhuca, Luis Manuel 'Chacho' López y su equipo de comentaristas analizaron la situación del piloto tapatío, sembrando incertidumbre sobre su futuro en Fórmula 1.

"Si se rompe la relación de 'Checo' con Red Bull no es por ayer", expresó Michel Jourdain, a lo que Michelle Zarur contestó: "No, es un cúmulo ya de resultados y situaciones que han ido pasando a lo largo del año. Christian (Horner) ayer me lo dijo, 'sabemos el talento que tiene Checo', ese está siendo el problema, ya varias carreras en las que no está en su punto ideal, que no está teniendo resultados. Si se toma una decisión no va a ser por lo de México".

🚨 "SI SE ROMPE LA RELACIÓN CON RED BULL, NO ES POR AYER"



Después de lo que pasó en el #MexicoGP, se siguen prendiendo las alarmas con Checo Pérez, pero no únicamente por lo visto en casa...



😨🇲🇽 'SU MAYOR PROBLEMA ESTE AÑO ES QUE SUS BAJOS, HAN SIDO MUY BAJOS'#F1xFSMX pic.twitter.com/Frr5Z0J91J — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 31, 2023

Ante eso, Diego Mejía recalcó: "El mayor problema de Checo este año es que sus bajos, han sido muy bajos. Si se rompe la relación (Checo-Red Bull) no es por una situación puntual". Por último, 'Chacho' López comentó que si hubieran querido correr a Checo, ya lo hubieran hecho.