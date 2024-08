La renovación en la portería en la Selección Mexicana continuará durante la gestión de Javier Aguirre. Para muestra su reciente convocatoria, donde convocó para los duelos ante Nueva Zelanda y Canadá a puros jóvenes.

Luis Malagón, Raúl Rangel y la gran sorpresa, Álex Padilla, fueron los elegidos por el Vasco para defender el marco nacional. Cabe destacar que de los tres que llamó, uno juego en Europa, en el Athletic Club de la Liga de España.

¿A quién admira Álex Padilla?

Álex Padilla, debido a las lesiones que sufrieron los dos porteros principales del Athletic de Bilbao, tuvo la oportunidad de debitar en la Liga de España, donde dejó un buen sabor de boca y le abrió la puerta para ser convocado a la Selección Mexicana.

No muchos sabían que había un guardameta mexicano jugando en el balompié ibérico. Sin embargo, ahora goza de muchos seguidores, a quienes les gustaría verlo como titular en el Tri.

Y pese a que también tiene raíces españolas, Padilla recientemente reveló que desde niño ha sentido más atracción hacia México. Incluso, para sorpresa de muchos, reveló el nombre de su figura a seguir de niño: Guillermo Ochoa.

Álex Padilla contó en una entrevista con ESPN, que siempre se ha sentido identificado con el que hasta hace unos meses era el arquero titular del combinado nacional. Incluso dijo que siempre le gustaba usar la playera de México con su dorsal y nombre.

“Desde que era pequeño, Memo Ochoa fue una de esas personas que me ha inspirado, y cuando tenía la camiseta de la Selección siempre quería que me pusieran atrás 'Memo Ochoa'. Me gusta ese atrevimiento, esa valentía en el campo", comentó el portero del Athletic de Bilbao.

¿Por qué eligió jugar con México?

Nacido en Zarauz, España, Álex Padilla también tenía la posibilidad de buscar jugar para La Furia Roja. Sin embargo, señaló que los colores de México siempre le llamaron más por su madre y abuela. Incluso tiene tatuado el escudo nacional en uno de sus brazos.

"Para mí fue muy fácil, estando con México mi mamá es la más feliz del mundo, mi abuelita también, así como mis tíos y mis primos. Decido tomar la decisión de representar al país al que amo”, finalizó.