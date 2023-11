Ángel Di María se retirará de la Selección Argentina tras la Copa América 2024

Ángel Di María anunció por medio de sus redes sociales que dejará la Selección de Argentina tras su participación en la Copa América de 2024, que tendrá lugar en Estados Unidos.

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo".

De igual forma, el ‘Fideo’ informó que la victoria ante Brasil en el Maracaná el martes pasado fue su último partido de eliminatorias con Argentina.

"Llegó el último partido de eliminatorias para mi, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido".

El logro más importante de Di María con la Selección Argentina fue sin duda el campeonato del mundo en Qatar, hace un año; también conquistó la Copa América en 2021.

