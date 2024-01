El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este martes en conferencia de prensa que mantuvo contactos con la Confederación Brasileña (CBF) para ser técnico de la Seleçao, pero que está "muy feliz" tras haber renovado por el club español hasta junio de 2026.

"Todo el mundo sabe que he tenido contacto con el que era entonces el presidente de la federación brasileña, Ednaldo Rodrigues. Le quiero agradecer su cariño e interés para que entrenase a la selección de Brasil", declaró el técnico italiano en la previa del partido de la 19ª jornada de LaLiga contra el Mallorca.

"Me ha enorgullecido, honrado, pero todo esto estaba pendiente de mi situación con el Real Madrid y que todo estuviera claro", añadió.

Ancelotti recalcó que está "muy feliz de seguir entrenando otros dos años en el Madrid" y que las negociaciones con la CBF cambiaron cuando Ednaldo Rodrigues dejó la presidencia en diciembre por decisión de un tribunal de Rio al considerar inválido un acuerdo entre la entidad y el ministerio público que permitió su elección.

"Él no es ahora mismo presidente y las cosas han sido como he querido porque me puedo quedar aquí", declaró antes de dejar la puerta de la Seleçao entreabierta de cara al futuro: "Pensar en ser el seleccionador de Brasil es una ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán y no sé si estarán contentos con esta decisión".

Sobre su renovación, Ancelotti la atribuyó a que el club "está contento con nuestro trabajo".

"No sé si es un éxito, pero lo que sí es un éxito aquí es ganar todos los partidos después de esta renovación", añadió un Ancelotti que tampoco negó la posibilidad de continuar en el Real Madrid más allá del nuevo contrato.

"No sé si será mi última etapa en un banquillo. No sé qué pasará cuando acabe aquí. El 2026 puede que también siga aquí, dependiendo del éxito que tenga. Quiero ser entrenador del Madrid hasta el 2026, y ojalá pueda seguir siéndolo en 2027 y 2028 porque me quiero quedar aquí", precisó.

Ancelotti destacó que su equipo, líder de LaLiga y clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, "lo ha hecho muy bien en la primera parte de la temporada, pese a los problemas" debido a las lesiones.

"Empezamos otro año, veremos a ver qué pasa, a ver si lo pasamos bien", declaró con una gran sonrisa.

