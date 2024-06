El delantero mexicano y próximo jugador del San Diego FC, Hirving Chucky Lozano, aprovecho para aclarar en una entrevista para TUDN que los comentarios que hizo sobre la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League y el no ser llamado para la Copa América se mal interpretaron.

¿Qué dijo el Chucky Lozano del TRI?

Lozano resaltó que sus declaraciones en ningún momento fueron para afectar la integridad de la Selección y nunca buscó responsabilizar a alguien en especial.

“Las declaraciones no las tomaron como yo esperaba, yo jamás señale a una persona o jugador. Si el entrenador llegó a esta decisión, siempre he dicho que la respeto, no hay problema. En su momento fue doloroso”.

A pesar de no ser convocado para la Copa América, Lozano espera que México tenga una buena participación y que llegue lo más lejos que se pueda en este certamen.

“Le deseo lo mejora la selección, que le vaya muy bien. Tienen un gran equipo, grandes jugadores y es un gran entrenador, que salgan a dar lo mejor”, expresó.