El delantero mexicano, José Juan Macias, mantiene las ganas de seguir jugando futbol en Primera División por lo cual pondrá todo de su parte para que se pueda concretar la opción de ser fichado por el Santos Laguna, el cual dirige Ignacio Ambriz y quien conoce de su potencial.

El JJ señaló que fue una completa sorpresa que Fernando Gago lo tomara en cuenta para la pretemporada con Chivas de cara al Apertura, expresando que está en la completa disposición para renovar con el Guadalajara.

“Claro que sí, se pretende jugar, creo que uno vive, en mi caso, de meter goles y es lo que busco. Tengo ganas de jugar futbol, de mostrar de los que estoy hecho”, explicó.

¿Qué pasa con JJ Macías y Santos?

Macías añadió que ya hay un acuerdo entre Chivas y Santos, pero su salida al conjunto Lagunero no se puede efectuar porque le restan 6 mese de contrato con Guadalajara.

Macías conoce perfectamente al entrenador del León, quien es Ignacio Ambriz, el cual lo tuvo como entrenador en León durante el 2019.

El delantero mexicano también habló que se siente recuperado y con plena confianza de su lesión que sufrió en la rodilla por lo cual esta al 100 por ciento en caso de que Fernando Gago lo requiera.

El JJ dijo que se encuentra a las expensas de que decida Chivas y si es que el técnico lo requiere; “he platicado con él, es un gran entrenador, me dijo que hay que ganarse un lugar en los entrenamientos, y eso hago. Con Amaury Vergara, no he podido hablar, espero hacerlo pronto”.