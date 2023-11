Valentino Acuña, el talentoso futbolista rosarino de la Selección Argentina Sub 17, no sólo comparte la ciudad natal con su ídolo Lionel Messi, sino que también tuvo la oportunidad única de interpretarlo en un documental español que narra los inicios de la carrera de Messi. Aunque físicamente no se parecía, su destreza con la pelota y su zurda hábil lo convirtieron en el "doble de juego" perfecto.

Fue doble de Messi en una película y marcó un gol para la selección argentina Sub 17. Fuente: Instagram @valenn_acuna

El volante es el menor de cuatro hermanos (otro parecido con la familia Messi, compuesta por tres varones y una mujer), siendo Jeremías su mentor futbolístico. El hoy jugador de Newell’s en futsal le marcó el camino en Bancario, más conocido por lo social que por formar niños para el fútbol. Con apenas dos años y medio, Valentino Acuña que en enero cumplirá 18 años, se prendía a los picados con nenes más grandes y no se achicaba pese a darse algún golpe. Su hermano, dos años mayor, oficiaba de escudo.

En ese momento, la productora Mediapro lo descubrió a través de videos en YouTube y lo convocó para representar al astro argentino en escenas de juego sin mostrar su rostro. Valentino Acuña estuvo presente en dos jornadas de rodaje, una en el club Abanderado Grandoli, donde lució la camiseta naranja que Messi vistió en sus inicios y la otra en el predio Malvinas Argentinas de la Lepra.

En ningún momento se le ve la cara, ya que fue solamente el doble futbolístico por llamarlo de alguna forma, mientras que Juan Ignacio Martínez fue quien personificó al campeón del mundo en Qatar. A pesar de esta incursión en el cine, Valentino Acuña continuó brillando en las inferiores de Newell's.

El año pasado, bajo la dirección de Diego Mateo, se destacó como volante interno, mostrando una notable capacidad goleadora. Ahí fue cuando Diego Placente, se enteró de su talento y lo convocó a la Selección Sub 17. Con la polifuncionalidad como una de sus grandes virtudes (puede jugar de doble cinco, enganche, volante por afuera y hasta en las inferiores hablo de lateral por izquierda), Valentino Acuña se destaca por el buen pie y un talento innato que sabe lucir desde niño.

En el actual Mundial Sub 17 en Indonesia, Valentino Acuña ha sido titular y anotó un gol crucial contra Japón. "Hacer un gol con esta camiseta es algo que siempre soñé desde chiquito. Tuve la suerte de convertir en el Sudamericano pero hacerlo en un Mundial, con mi familia presente, es algo que nunca me voy a olvidar en mi vida", señaló el joven que volvió a tachar un deseo más de la larga lista que le quedan por cumplir.

Entre ellos Valentino Acuña, aspira a ser campeón del mundo con la Selección Argentina y debutar en Primera con la camiseta de Newell's. Su historia demuestra que a veces, la realidad puede superar a la ficción.