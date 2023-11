Una vez más, Cristiano Ronaldo se robó los reflectores de todo el mundo, luego de sorprender con su gesto de Fair Play durante un partido de la Champions League de Asia.

Fue en el encuentro entre el Al-Nassr y el Persépolis de Irán, que el astro portugués se encargó de corregir una decisión del silbante.

En el minuto 2, CR7 fue derribado dentro del área, por lo que el árbitro no dudó en marcar el penalti, sin embargo, el exjugador del Real Madrid se levantó inmediatamente para asegurar que no había sido falta y que no debía ser penalti.

Posteriormente, el VAR hizo lo suyo y confirmó que no era falta sobre la estrella del Al-Nassr, por lo que el encuentro continuó con normalidad.

