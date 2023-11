El Chicharito Hernández optó por responder a unas declaraciones que dio Checo Pérez en las que habló sobre el delantero mexicano, durante una entrevista con Broadcast Boys en el Gran Premio de Las Vegas, es decir, hace un par de fines de semana.

El volante de Red Bull aseguró que él sería mejor en la liga de los Estados Unidos de futbol que Javier Hernández en el mundo de la Fórmula 1.

"Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta Chicharito porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol".

Entonces, vino la reacción del canterano de las Chivas y lo hizo en una transmisión en vivo en internet.

"Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, yo que manejo todos los días un coche aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses futbol", señaló el ex del LA Galaxy, quien por ahora no tiene equipo de cara al 2024.

Y aprovechó para hacerle un reto al actual subcampeón del mundo de la categoría reina del automovilismo: "Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor".

Ahí le mandó otro mensaje al 11 de Red Bull y mostró que no comparte su opinión: "Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tú jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica".

