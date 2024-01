El deportista Lionel Messi es una de las grandes estrellas del mundo y una de las máximas figuras con las que cuenta el Inter Miami, de la Major League Soccer de Estados Unidos. El futbolista y el elenco rosa se encuentran en medio de la pretemporada preparatoria para lo que serán los próximos torneos a disputar durante este año.

Lionel Messi. Fuente: Instagram @leomessi

Lionel Messi es considerado como el mejor jugador del mundo algo que lo convierte en alguien que influye mucho en las grandes multitudes que lo siguen y acompañan en su vida deportiva, empresarial y personal. Es en este marco que recientemente el astro argentino se lució con un sello distintivo en su outfit que ahora es tendencia.

El calzado de Messi de Los Simpson

En esta oportunidad, Lionel Messi se llevó todas las miradas pero no por sus hazañas o goles dentro del campo de juego sino por el particular calzado que utilizó en la velada de presentación de la nueva camiseta del Inter Miami. El evento tuvo lugar en el crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean, y el futbolista fue uno de los más esperados y aclamados.

Lionel Messi. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

Cuando los reflectores apuntaron al futbolista, nadie pudo desprender sus ojos del calzado inspirado en la serie de televisión Los Simpson. Lionel Messi lucía tenis con vivos colores rosa y verde y bordados que hacían alusión a la serie como el cuadro que la familia amarilla tiene en su living y sus mascotas Ayudante de Santa y Bola de nieve.

El calzado que utilizó el delantero del Inter Miami es una edición especial llamada “Adidas Originals Forum Low Classic x The Simpsons” que puede adquirir a un valor de entre los 120 y 250 dólares, según la talla y el modelo a elegir. Conseguirlas no es muy fácil, pero hay que bucear mucho en las tiendas oficiales de la empresa Adidas y cruzar los dedos para ver si contamos la misma suerte que Lionel Messi.