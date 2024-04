Luego de que el brasileño Dani Alves consiguiera su libertad condicional tras pagar un millón de euros que exigían las autoridades de Barcelona por la acusación de abuso sexual en contra de una mujer de 23 años, al ex jugador de los Pumas cada vez más se le puede ver por las calles españolas; sin embargo, la ex estrella culé no había dado declaraciones el respecto de su nueva vida.

Medios españoles apuntan que por fin Dani Alves decidió romper el silencio y dio a conocer cómo es que se adapta a su nueva forma de llevar su día a día, mientras tiene que continuar con las exigencias impuestas por el Tribunal.

Lee también Guillermo Ochoa está borrado en la Salernitana y no salió a la banca en el empate ante el Sassuolo

Este viernes 5 de abril, el jugador sudamericano fue visto disfrutando de su libertad condicional en un restaurante llamado Mr. Porter, esto luego de presentarse y firmar ante la Audiencia de Barcelona. El ex defensor de la selección de Brasil charló brevemente con el diario 'El Periódico' al que explicó cómo es su vida a partir de ahora.

¿Qué fue lo que dijo Dani Alves?

"Es lo que me toca. Cada viernes ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más qué hacer. El partido que tengo que jugar está en los juzgados", manifestó el lateral al tiempo que disfrutaba de su café.

A pesar de que reconoció que desconoce cuánto tiempo pasará reportando en los juzgados de la autoridad española, Dani Alves se mostró tranquilo y mencionó que se adaptará al proceso que esta llevando.

"Allá donde voy, sobrevivo. Yo me adapto a todo, porque para mi no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar", afirmó Alves.

Cabe señalar que hace poco más de una semana fue cuando Alves pudo salir de la prisión de Brians 2, luego de una condena de cuatro años y medio que había pactado la justicia española por el delito cometido en la discoteca Sutton, ubicada en Barcelona. Sin embargo, fueron sólo fueron 14 meses y cinco días los que Dani pasó tras las rejas antes del pago de la fianza.