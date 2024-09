La selección de Chile está en boca de todos por dos motivos: su pésimo paso en las Eliminatorias de Conmebol que los tiene en los últimos lugares y un controvertido gol de Eduardo Vargas ante Bolivia.

Edu ha recibido infinidad de críticas, porque en el juego de La Roja en casa contra los bolivianos, aprovechó la lesión del portero rival al minuto 38 para emparar de manera parcial el encuentro. No le ayudó de mucho, ya que al final se llevaron una dolorosa derrota.

¿Qué hizo Edu Vargas?

Edu Vargas llevó la frase de ‘ganar como sea’ a otro nivel, ya que se aprovechó que un rival se tiró al suelo por una lesión para anotar un gol, que por su puesto ha sido muy comentado por lo polémica que ha sido la acción.

Bolivia estaba arriba en el marcador cuando el mediocampista Gabriel Villamíl decidió retrasar el balón a su portero, Carlos Lampe, quien recibió el balón y cuando lo iba a tocar, se lesionó y el balón quedó.

Edu Vargas estuvo en todo momento atento y, pese a que el arquero boliviano estaba en el césped pidiendo que ingresaran los médicos, el chileno en lugar de sacar el esférico decidió enfilarse a la portería solo para empatar el partido.

Pese a que su decisión ha causado enojo entre la afición y medios de comunicación, pese a ser una actitud antideportiva, la realidad es que la jugada es válida, por lo que el gol significó el 1-1.

Cabe resaltar que pese a que muchos señalan que el meta fingió la lesión cuando vio que perdió el balón ante Edu Vargas, Carlos Lampe no continuó en el partido, debido a que sí estaba lastimado.

No pero, ese Edu Vargas es un grandísimo HDP pic.twitter.com/aSZI7MgVQw — González De León Maradona (@GonzalezFran5) September 11, 2024

¿Ya había metido otro gol antideportivo?

Edu Vargas ha dejado claro que el fair play no es lo suyo. Esta no es la primera ocasión que metió un gol controvertido. En la Jornada 14 del Apertura 2019, Veracruz infirmó a Tigres que ante la falta de pagos, no iban a tocar el balón por tres minutos.

Pese a la protesta de los escualos, Edu Vargas pasó por alto el acuerdo previo, debido a que metió gol a una portería vacía cuando apenas había pasado un minuto. André-Pierre Gignac haría lo mismo.