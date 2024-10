Finalmente, Fernando Gago fue presentado como el nuevo técnico de Boca Juniors, después de haber terminado una larga novela al abandonar a las Chivas, este lunes el argentino fue presentado de manera oficial y externó sus primeras palabras como entrenador del equipo Xeneize.

¿Qué dijo Fernando Gago en su presentación con Boca Juniors?

Gago llegó para las Chivas para el Clausura 2024 donde se quedó en semifinales, mientras que en este Apertura 2024 solo dirigió 11 partidos y el equipo se encuentra en noveno lugar, producto de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas.

La salida de Gago fue polémica, ya que después de terminar el Clásico Tapatío contra el Atlas, en conferencia de prensa enfatizó que nuca hubo un acercamiento con el Boca y que estaba concentrado en ser campeón con Chivas.

Gago fue recibido como un héroe que salvará al Boca Juniors. Foto: Especial.

“Tengo contrato con el club. N o tengo ningún ofrecimiento de nadie”, al final algunos medios destacaban que las negociaciones fueron por debajo de la mesa, principalmente entre Guadalajara y Boca Juniors.

Durante la presentación con el equipo Xeneize, Gago agradeció el interés de Boca y no dudo en la oferta; “Se habló durante tres o cuatro semanas. Yo recibí una llamada el martes pasado, quien me quiera creer, que me crea se habló mucho tiempo, pero a mí no me habló nadie, tome la decisión que creí que para mi era la mejor, fue una decisión que la tome muy fácil”.

Sobre la decisión de dejar al Guadalajara a más de la mitad del torneo, Gago dijo que actuó de manera correcta pues tenía una clausula de recisión con lo cual pudo dejar al club sin ningún tema.

El inicio de una nueva etapa ✨⚽ pic.twitter.com/j0i8VVWvgv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2024

“Siempre se van a decir cosas, yo siempre estuve muy confiado y creo que actúe de la manera más correcta. Obviamente hay varias situaciones que quedan de manera personal y también para el club Chivas y no voy a estar hablando. Entiendo la opinión, la prensa mexicana, pero considero que actué de la mejor manera. Tenía una clausula de recisión y estaba por pedido del club en mi contrato cuando firmé, ahora disfruto mucho, como lo dije ayer estoy en casa”, finalizó.

Estás en casa, Fer 🤩 pic.twitter.com/DMG5gSnvih — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2024

La era de Fernando Gago con Chivas estuvo compuesta por 38 partidos, 17 fueron triunfos, nueve empates y 12 derrotas.