El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre tuvo una participación en el Día de Medios del Final Four de la Concacaf Nations League acompañado de otros entrenadores de selecciones como Canadá, Jesse Marsch; Panamá, Thomas Christiansen; y Oguchi Onyewu vicepresidente deportivo de Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa se trataron temas de que México buscará su pase a la final en esta cuarta edición, Javier Aguirre fue cuestionado de manera sorpresiva sobre los inmigrantes y la presencia latina en el futbol, a lo cual el Vasco respondió de manera mesurada.

¿Qué dijo Javier Aguirre cuando lo cuestionaron de los latinos en Estados Unidos?

“No quiero entrar en un tema donde no me compete, que no me pertenece y no es motivo de esta reunión, siempre, siempre desde que recuerdo… Llegue al futbol desde hace años, en el 75 llegue al América y dos o tres años ya venía a Los Angeles a jugar. Siempre el mensaje es de agradecimiento, el apoyo se da en el terreno de juego, que se sientan identificados con lo que ven”, destacó.

El Vasco se encuentra negociando con algunos equipos de la Liga MX para que puedan prestar algunos jugadores. Foto: Imago7.

“Yo soy hijo de inmigrantes también, no es fácil dejar a tu país en busca de una mejor vida para los tuyos, no es fácil, mis padres de haber sufrido el tema de la postguerra y esto sucede aquí. Me identifico mucho con esta gente que vivo buscándose la vida, el sueño americano, siempre con respeto y agradecimiento al apoyo”, señaló el técnico del TRI.

¿Cuál fue el mensaje de Aguirre a Donal Trump?

El Vasco cerró su participación con un mensaje para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ante la discusión de cambiar el nombre de Golfo de México a el Golfo de América.

Se especula que Javier Aguirre pueda dejar a la Selección Mexicana luego de que Juan Carlos Rodríguez renunció a la FMF. Foto: Imago7

“Para mi es el Golfo de México evidentemente ah, by the way”, mencionó Aguirre de una manera seria.

El Final Four se jugará el próximo 20 de marzo en el SoFi Stadium en Hollywood, California y el 23 se jugarán los partidos del tercer lugar y la final.