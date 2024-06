El técnico mexicano Javier Aguirre finalmente decidió hablar de como fue su salida del Mallorca, equipo con el cual llegó a la final de la Copa del Rey, argumentando que las formas fueron lo que más le molestaron.

El vasco dijo que la forma en que se entero fue gracias los medios de comunicación, ya que la directiva nunca le dijo nada en ningún momento.

El estratega nacional señaló que durante su estancia en el Mallorca logró dejarlo en la Primera División y más tarde llevarlo a la final de la Copa del Rey, en donde fueron derrotados por el Athletic Club y días después le informaron que no continuaría.

¿Qué dijo Javier Aguirre de su salida del Mallorca?

En entrevista para el programa Caliente TV, Javier señaló que las formas en que llevaron su salida no le gustaron; “uno puede entender, que fueron casi noventa partidos de liga y puedes entender que la gente se agota del discurso, se cansa del estilo de juego, y queremos otros, no hay bronca, en el futbol la forma es el fondo”, agregó.

El mexicano también dijo que la situación lo dejo frustrado; “en el futbol vas quedando obsoleto, eres útil para ciertas cosas, pero para otras cosas, no. Me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara”, reaccionó.