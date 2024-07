Dejar la Selección Mexicana, después de quedar eliminado por Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, fue un gran error para la carrera deportiva de Juan Carlos Osorio.

Después de caer ante Cruz Azul en la Jornada 3 del Apertura 2024, por 3-0 en el estadio Ciudad de los Deportes, el colombiano aseguró que lo hizo por cuestiones personales. El no seguir entrenando a jugadores como "Chucky" Lozano o Edson Álvarez, es lo que más le molesta al estratega.

“Tengo un cariño especial por la Selección Mexicana y obviamente, por todos los jugadores que estuvieron con nosotros en este proyecto y eso de cierta manera me da tristeza y reiterarme a mí mismo el error profesional más grande de mi carrera: haber declinado la posibilidad de haber continuado en el futbol mexicano porque en el 2018, Hirving Lozano, Edson Álvarez, César Montes estuvo con nosotros, que hoy ya es titular indiscutible, recuerden que Néstor Araujo se lesionó, Erik Gutiérrez también participó en el proyecto, Edson que yo creo que es el que más ha progresado y por ahí se me escapan otros".

Y agregó: “Entonces, yo creo que cuando hay un proyecto en pie uno lo debe continuar y pues, yo por razones personales lo decliné y viendo dónde están los muchachos hoy, lo que han evolucionado, la verdad que me corroboró y me reafirmó en que fue un error de parte mía”.

Lee también Jaime Lozano rompió el silencio luego de que lo despidieran de la Selección Mexicana

Evita hablar de la salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana

Unas horas antes de que se realizara el partido entre Cruz Azul y Xolos, se dio a conocer que Jaime Lozano no seguiría al mando de la Selección Mexicana. El proceso de Juan Carlos Osorio fue de los pocos que han rendido frutos y para evitar cualquier mal entendido, no respondió.

“No hablo y no doy opiniones de ninguno de mis colegas, y en esta oportunidad, ya lo he dicho en varias oportunidades, no soy yo quien para que públicamente venga a decirles qué tienen que hacer en México para dar ese salto de calidad”, comentó el estratega colombiano en conferencia de prensa.

Jaime Lozano dejó de ser entrenador de la Selección Mexicana tras poco más de un año en el cargo. Foto: Imago7

Juan Carlos Osorio no cuenta con redes sociales

El estratega de los Xolos reafirmó, en conferencia de prensa, que no cuenta con redes sociales, que los perfiles que parecen no son de él, por lo que no ha criticado ni habló mal de ningún entrenador, como el caso de Miguel Herrera.

“Aprovechó su pregunta para reiterar públicamente que yo no tengo redes sociales y lo que se ha publicado que yo he dicho del profesor Miguel Herrera y de otras clases de comunicación, son totalmente falsas”.