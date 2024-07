Como todo un caballero, Jaime Lozano, una hora después de que lo anunció la Federación Mexicana de Futbol, confirmó su salida como director técnico de la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Jaime Lozano sobre su salida de la Selección Mexicana?

El Jimmy, por medio de un escrito publicado en sus redes sociales, agradeció a federativos y jugadores el tiempo que compartieron, pero al mismo tiempo indicó que se va del Tricolor: “Por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado”.

Es claro, a Lozano le prometieron todo el apoyo, y al final le voltearon la espalda. Después de la Copa América en la que presentó un equipo renovado, el tan mencionado apoyo se debilitó y ahora al no aceptar ser parte del nuevo cuerpo técnico de su predecesor -todo hace indicar que será Javier Aguirre-, decidió dar un paso al costado.

“Con profundo agradecimiento a la afición, a los jugadores y a cada uno de los trabajadores de la FEMEXFUT, me permito informar que, por mutuo acuerdo, hoy dejo mi puesto como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol”, comunicó el Jimmy.

Lozano entró de relevo al equipo nacional por Diego Cocca, después de que este no pudiera ganar la Liga de Naciones del 2023, al ser goleado por los Estados Unidos.

“Es para mí un honor haber tenido la oportunidad de dirigir al equipo más importante de nuestro país. Llevo en mi mente y en mi corazón a cada uno de los jugadores y staff y les agradezco su compañerismo, profesionalismo y apoyo”, reiteró el exfutbolista surgido en los Pumas de la Universidad.

El Jimmy, como interino, conquistó la Copa Oro de la Concacaf, con lo que consiguió su ratificación, aunque al final esos mismos directivos, hoy le han cerrado la puerta: “También agradezco a Juan Carlos Rodríguez, comisionado del futbol mexicano, por la oportunidad que me brindó, y le doy las gracias a Ivar Sisniega y Duilio Davino. A la afición del tricolor, quiero expresarles mi gratitud por su respaldo y apoyo en los momentos difíciles y su reconocimiento en los logros alcanzados. Nunca dejen de apoyar, son parte muy importante de nuestra selección. Su compromiso y entrega son incomparables”.

Pidió a los medios de comunicación, “no especular”, por su salida, aunque él mismo con su último mensaje, da las señales de que se va dolido no por la falta de resultados, sino por el cambio brusco en las promesas que le hicieron: “Sin duda, esta es una de las decisiones más difíciles que tomado, sin embargo, pido a los medios de comunicación no especular. Mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Me voy con la cabeza en alto, con experiencias únicas y aprendizajes enormes”.