En la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2024, el enfrentamiento entre Chivas y San José Earthquakes fue un partido lleno de emociones y sobre todo dramatismo.

Aunque Javier "Chicharito" Hernández no estuvo en el campo de juego debido a una sobrecarga muscular, su presencia se hizo sentir en cada rincón del estadio.

La decisión de Fernando Gago de no incluir a Chicharito en el once inicial fue una medida cautelar para preservar su estado físico, pero el ariete mexicano no dejó de involucrarse en el partido desde los límites del terreno de juegfo.

El encuentro parecía encaminado a una derrota para el Rebaño Sagrado cuando Roberto "Piojo" Alvarado se convirtió en el héroe de la jornada con un gol en el último minuto.

Alvarado logró igualar el marcador 1-1 con un disparo certero que desató la locura entre los aficionados y jugadores de Chivas. Sin embargo, el equipo rojiblanco cayó más tarde en la tanda de penales.

¿Cómo celebró Chicharito el gol del "Piojo" Alvarado?

En un video compartido por la cuenta oficial de la Leagues Cup en Instagram, se puede observar a Chicharito Hernández estallando en júbilo mientras seguía el partido desde la línea de meta. Su celebración estuvo cargada de pasión y entusiasmo.

El Chicharito celebrando el Gol de Piojo Alvarado 🔥 @Chivas pic.twitter.com/yAr9EldtRB — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) July 28, 2024

La jornada no terminó con el final deseado para Chivas, que se vio superado por San José Earthquakes en la tanda de penales. Sin embargo, el gol de Roberto Alvarado y la celebración de Chicharito serán recordados por los fanáticos del chiverío.