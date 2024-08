El argentino Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, explicó este viernes que la recuperación del lesionado Lionel Messi va por buen camino y aseguró que, aunque todavía no hay fecha concreta de regreso, estará de vuelta antes de que termine la temporada regular de la MLS.

"No está entrenando con el grupo, pero sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos. Va evolucionando bien. Era previsible que no esté con Argentina (para los partidos de eliminatorias del Mundial 2026 de septiembre) porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien", dijo a los medios.

"No hay una fecha estimada (de vuelta). Hay que empezar a ver cómo él se está sintiendo a medida que va sumando entrenamientos", añadió antes de sostener que Messi regresará a la acción antes de que empiece el 'playoff' de la MLS.

La última jornada de Liga se celebrará el 19 de octubre. Los partidos comodín (octavo contra noveno) tendrán lugar el 23 de octubre mientras que la primera ronda del Playoff arrancará el 26 de octubre.

¿Cómo fue la lesión de Lionel Messi?

Messi arrastra una lesión en el tobillo desde la Final de la Copa América del pasado 14 de julio.

Entre su tiempo de ausencia por el torneo continental y la lesión, el 10 no juega para el Inter Miami desde el 1 de junio.

Eliminado de la Leagues Cup y ya solo con la MLS en juego, el conjunto de Florida, que es líder de la Conferencia Este, regresa este sábado a la competición doméstica con un potente enfrentamiento frente al Cincinnati, que es segundo.

Cinco puntos de ventaja sobre el Cincinnati tiene un Inter Miami que podría certificar matemáticamente su presencia en el 'playoff' con un triunfo o con una carambola de resultados si no consigue los tres puntos.