Mario Götze emergió como una de las grandes promesas del fútbol alemán desde muy joven. Su momento más icónico llegó cuando anotó el gol que dio a Alemania la victoria sobre Argentina en la final del Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, por un trastorno metabólico, el volante de 32 años estuvo tres temporadas prácticamente sin pisar la cancha, en 2020 quedó libre tras no renovar contrato con el Borussia Dortmund y estuvo cerca de jugar en el equipo norteamericano, el Inter Miami de la MLS.

Mario Götze ha sido uno de los futbolistas que durante algunos años estuvo en el radar del Inter Miami. Fuente: Instagram @mariogotze

Ahora, unos cuantos años más tarde y en medio del marco mediático que representa la llegada de Marco Reus al LA Galaxy, Mario Götze se sinceró sobre el interés que existió con el cuadro de Fort Lauderdale, asegurando que pese a que en ese momento no se dio, no cierra por completo las puertas a una posible llegada a la MLS en un futuro, especialmente con el cuadro Rosa del sur de Florida.

"Tenía 28 años en ese entonces y mi contrato en Dortmund se acabó. Estaba en contacto con los muchachos del Inter Miami. Hablamos de eso entonces y era una posibilidad. Fue más que un rumor. Me gusta mucho Estados Unidos. Viajamos allí a menudo con la familia. Hemos estado en Los Ángeles, Nueva York y Miami. Es muy interesante, especialmente también con el Mundial 2026. Así que lo tengo en mente. He aprendido en el pasado, especialmente en el fútbol, que es mejor no planificar", confesó Mario Götze en una entrevista con Transfermarkt.

Finalmente, Mario Götze también destacó el crecimiento de la MLS y el impacto que figuras como Lionel Messi y David Beckham han tenido en el desarrollo del fútbol en Estados Unidos. "Tienes a todas estas superestrellas allí, por ejemplo, Messi y Beckham en Miami, para crear ese revuelo mediático en torno a la MLS. Lo sigo y creo que es una buena progresión", cerró.

De héroe en Brasil 2014 a simpatizante de Messi en Qatar 2022

En el Mundial de Brasil 2014, Mario Götze marcó el gol que le dio la victoria a Alemania sobre Argentina en la final, dejando una huella en la carrera de Lionel Messi, quien recibió el Balón de Oro a pesar de la derrota. Después del partido, Götze pidió una foto a Messi mientras ambos llevaban sus medallas. Ocho años más tarde, en el Mundial de Qatar 2022, Götze confesó que apoyó a Argentina y a Messi durante la final, celebrando la victoria junto a su hijo. Luego compartió en Instagram una imagen simbólica del Messi de 2022 consolando al de 2014, destacando cómo el tiempo transforma las historias en el fútbol.

Con contrato vigente en el Eintracht Frankfurt hasta 2026, Mario Götze sigue siendo un nombre respetado en el fútbol europeo. Sin embargo, su cariño por Estados Unidos y la MLS lo mantiene con la puerta abierta a nuevas oportunidades. Si bien es difícil predecir su próximo paso, una cosa es clara: el jugador que una vez frustró el sueño mundialista de Messi, hoy celebra sus logros y considera que su propio destino podría llevarlo a jugar en tierras estadounidenses en el futuro.