En lo que ha sido uno de los mejores crossovers de futbol, Lionel Messi charló con nada más y nada menos que Zinedine Zidane, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Ambas leyendas hablaron sobre la evolución del número 10 y cómo es que poco a poco está desapareciendo esa posición en los esquemas de juego y cómo ellos son algunos de los últimos 10 puros.

“Es verdad que quedan pocos ‘10′. Ahora son interiores, o extremos falsos, son más esos 10. El 10 argentino, que era un mediapunta o un enganche, eran Riquelme, Aimar, pero ya hay pocos, o ya no hay; el futbol cambió mucho, desde chiquitos ya empiezan a jugar en formaciones donde el número 10 ya no entra en ese sistema”, mencionó Messi

Por su parte, Zidane aseguró que “el diez debe tener magia, es el líder del equipo, tiene que crear, es lo que tú tenías (a Messi), yo estaba un segundo antes de los demás, tú estabas tres segundos antes de los demás. Antes de recibir el balón, tú ya sabías lo que ibas a hacer. Es verdad que cuando te pones la diez es una presión más, pero al que sabe, no le pasa nada, al que no sabe, si le pones el diez, es más presión”.

Leo le reveló a 'Zizou' que sí extrañó usar ese dorsal durante su etapa con el PSG, aunque el número que finalmente utilizó también es especial para él.

“Yo me acostumbré a usar la diez siempre, cuando llegué al PSG no estaba disponible, y bueno, no pasó nada, pero sí es verdad que extrañaba un poquito usar mi número porque lo usé toda la vida, al final me acostumbré. El 30 también me gusta, es el número con el que debuté, es especial también”.

Al mismo tiempo, ambos se lamentaron el no haber podido jugar juntos en en la cancha.

“Es una pena no haber podido jugar juntos, pero bueno. Para mí es momento de darte un pase”.

