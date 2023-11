El Barcelona entró en un bache futbolístico de la mano de Xavi Hernández, lo que ha comenzado a preocupar a directiva y afición, ya que al principio de la temporada había muchas expectativas en el equipo de hacer algo importante.

El equipo culé ha sido muy golpeado por las lesiones, y se nota en los resultados. Aunque el que más cuestionamientos generó fue el de Champions League en la visita al Shakhtar, donde cayeron por la mínima diferencia, pero el equipo se vio mal.

¿Rafa Márquez es el ‘Plan B’ del Barcelona?

En el programa español, ‘El Chiringuito de Jugones’, soltaron una bomba que sorprendió a más de uno, ya que aseguraron que ante los malos resultado de Xavi Hernández, la directiva del Barcelona se estaría planteando la posibilidad de darle las gracias al final de temporada y poner en su lugar a Rafael Márquez.

“Un entrenador que llegaría el próximo junio (al Barcelona), final de temporada si Xavi lo hace muy mal, si no llega a Cuartos de Final de Champions y en Liga no compite hasta el final, la directiva se plantearía que no continuara. Pero también tiene muchas opciones si Xavi cumple sus dos años de contrato. Es un técnico que enamora a la directiva, que conoce la casa, que no supondría un costo económico elevado y que es Rafael Márquez. Le encanta a la directiva”, comentaron en el programa.

¿A qué equipo dirige Rafa Márquez?

Luego de que se retirar del futbol, Rafael Márquez comenzó su andar como entrenador. Su primera experiencia en el banquillo fue en el Cadete A del Real Alcalá en 2020, para posteriormente regresar al Barcelona, donde se encargó del equipo B, donde ha dado buenos resultados.