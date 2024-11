El atacante mexicano, Raúl Alonso Jiménez esta viviendo un segundo aire en la Premier League, en los últimos partidos el mexicano ha anotado gol o ha dado asistencias, pero mantenerse en la Premier League le ha costado trabajo, incluso el mexicano señaló que le importaba más su nivel futbolístico que firmar con otro equipo por más dinero.

¿Cuál ha sido la respuesta de Raúl Alonso ante la oferta de otros equipos?

En una entrevista que tuvo el Lobo de Tepeji con el periodista David Faitelson, señaló que el buen momento que actualmente tiene con el Fulham se debe a que esta en una de las mejores ligas como lo es la Premier League, ya que gracias a ella también pudo recuperar su nivel de juego tras la lesión que sufrió.

Durante ese tiempo, Raúl destacó que tuvo varias ofertas para emigrar a otras ligas donde el principal aliciente era el sueldo; “en este ultimo verano hubo una cantidad de ofertas importantes en las que iba a ganar cuatro o cinco veces más de lo que gano aquí, y pues no es mi objetivo por el momento”.

Raúl Jiménez tendrá más competencia en la delantera del Fulham. Foto: Fulham

Jiménez detalló que cuando tuvo la oportunidad de dejar el futbol mexicano para llegar al extranjero, sabia que sus intensiones eran competir y ganarse un lugar en Europa, situación que le ha costado mucho trabajo hasta donde esta ahora.

“Cuando dejé el América, me costó mucho trabajo afianzarme, tuve varias ofertas desde que estaba en Benfica, tenia 25 o 26 años, no me acuerdo y llegó una oferta donde me iban a pagar muy bien, desde ese momento ya no hubo nada”, detalló.

David Faitelson le preguntó cuantos años le quedan como profesional a lo cual el delantero de la Selección Mexicana le contestó que todavía se siente en óptimas condiciones para seguir jugando al futbol.