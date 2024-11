NOTA OFICIAL



O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos… pic.twitter.com/vVR1TtnzXX