El próximo 2 de enero se publicará el documental 'Beckenbauer', que abordará la vida de una de las más grandes leyendas del futbol y en uno de sus adelantos se reveló que el exfutbolista alemán tiene su salud deteriorada.

Según el diario alemán Spiegel, fue su propio hermano Walter, quien reveló el estado de salud del campeón del mundo en 1974, quien actualmente tiene 78 años de edad.

"Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante".

El Káiser cuenta ya con un largo historial clínico, luego de ser sometido a dos cirugías cardiacas y un implante de cadera; en 2019 confesó haber perdido visión en un ojo.

