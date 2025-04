La aventura europea de Rodrigo Huescas, defensa mexicano del FC Copenhague, podría terminar de manera abrupta y desalentadora.

El pasado 28 de marzo, Huescas fue sancionado en Dinamarca tras ser sorprendido conduciendo a 111 kilómetros por hora en Kalvebod Brygge, una zona donde el límite de velocidad es de apenas 50 km/h.

Este incidente no solo le costó la revocación de su licencia de conducir y la confiscación de su costoso automóvil, sino que ahora enfrenta un castigo aún más severo: la posible deportación del país escandinavo.

¿Cuál ha sido la acción de las autoridades de Copenhague ante la situación de Huescas?

Según informó el medio danés B.T., la Policía de Copenhague ya ha enviado una notificación para iniciar el proceso de expulsión de Huescas, lo que pone en riesgo su continuidad en el futbol europeo.

En su momento el club danés señaló que el jugador podría haber enfrentado inicialmente una pena de 20 días de prisión incondicional, pero las autoridades han elevado la gravedad del caso, considerando medidas más drásticas.

Huescas deberá presentarse ante un tribunal el próximo 28 de abril para responder por sus acciones y conocer su destino final.

El incidente ocurrió hace apenas unas semanas, y desde entonces, las consecuencias no han dejado de acumularse para el futbolista mexicano.

Las leyes de tránsito en Dinamarca son conocidas por su estricta aplicación, y exceder el límite de velocidad en más del doble, como lo hizo Huescas, es considerado una infracción grave.

Las autoridades no han dudado en actuar con firmeza, confiscando de inmediato el vehículo del jugador y retirándole el privilegio de conducir en el país.

En el momento que comentió la infraccción Rodrigo Huescas, consciente de la magnitud de su error, no tardó en pronunciarse tras conocerse la sanción el 28 de marzo.

“He cometido un gran error y pido disculpas por haber mostrado tan mal juicio. Lo lamento mucho y acepto las consecuencias sin dudarlo. Nosotros, los jugadores, somos modelos a seguir para las futuras generaciones, y en esta ocasión no he estado a la altura de esa responsabilidad”, dijo en aquel momento el lateral.