Se está volviendo una mala tradición que cada que se enfrentan Brasil y Argentina en las Eliminatorias de Conmebol suceda algo negativo. Y apenas el martes se vieron las caras de nuevo en Maracaná, donde los aficionados de la Albiceleste fueron agredidos por la policía local.

Eso generó la molestia de los futbolistas argentinos, quienes comandados por Lionel Messi fueron a defender a sus compatriotas e incluso amagaron con que no se levara a cabo el partido. Eso provocó un choque entre Leo y Rodrygo en el campo.

¿Rodrygo denunció racimo en sus redes sociales?

Luego de que tuviera un roce con Lionel Messi, luego de que amenazaran con no disputar el partido, Rodrygo Goes señaló en sus redes sociales que ha sido víctima de comentarios racistas de parte de los aficionados argentinos.

"Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos hacerlo, si vestimos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas entran en acción con su comportamiento criminal", publicó en Instagram.

Rodrygo ha sufrido ataques racistas por esto, es increíble...

¿Qué se dijeron Messi y Rodrygo?

Luego de que las imágenes de Lionel Messi y Rodrigo de Paul discutiendo con Rodrygo se hicieran virales, se reveló lo que se dijeron el extremo del Real Madrid y el jugador del Inter de Miami, por lo que tuvieron un choque antes del Brasil ante Argentina.