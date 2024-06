El mediocampista alemán Toni Kroos se despidió de su trayectoria a nivel de clubes con la coronación de su sexto título de Champions League y además celebró 300 triunfos con el club merengue, donde su nombre ya quedó escrito en las páginas de oro de la institución blanca.

Este sábado 1 de junio, el cuadro madridista se llenó de gloria en el Estadio de Wembley, tras propinar un duro revés al Borussia Dortmund de dos goles a cero para llevar a sus vitrinas un título más de la UEFA Champions League.

La victoria no sólo quedará en la memoria de los aficionados merengues por haber sido la corona décima quinta en la historia del Real Madrid en la competición europea, sino porque también fue el escenario perfecto para la despedida del alemán Toni Kroos.

De hecho, el mediocampista teutón que anunció su retiro de las canchas hace unos días se retiro del estadio de Wembley en medio de aplausos de los presentes.

Momento que quedará en la memoria de Kroos, quien luego de diez años y con la alegría por levantar una nueva Copa de Europa, agradeció a la afición, asegurando que se marcha de la mejor manera del equipo blanco.

¿Qué fue lo que dijo Toni Kroos?

"He disfrutado mucho la última semana, ha sido un ambiente espectacular. He intentado concentrarme en la final porque queríamos ganar el partido. Lo hemos preparado toda la semana pero la primera parte la verdad que no ha salido bien pero este equipo siempre sigue y hay que meter goles para ganarnos. Al final estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera", comentó.

Por último, el hombre que todavía jugará la Eurocopa con la selección de Alemania, reconoció el esfuerzo del rival y fue sincero al asegurar que tuvieron suerte al no recibir una anotación en la primera parte. "El factor decisivo ha sido que no nos han marcado en la primera parte", finalizó.