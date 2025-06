Para muchos, Alemania 2006 fue la Copa del Mundo que más jugadores estrellas ha tenido en la historia. La realidad es que la cantidad de talento que había en las selecciones era enorme.

En los Cuartos del Final del certamen, se enfrentaron Francia y Brasil, en lo que fue un partido lleno de figuras, de los dos equipos: Thierry Henry, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaká, Frank Ribéry, Ronaldo Nazario... pero una estrella que brilló más que todos aquel día: Zinedine Zidane.

Lionel Messi y Zinedine Zidane tuvieron una entrevista cara a cara - Especial

Zinedine Zidane contra Brasil en 2006

Ante una de las mejores generaciones brasileñas de todos los tiempos, que venían como campeones defensores, Zidane salió al campo tan inspirado, que casi 'solo' bailó a Brasil y clasificó a Francia a las Semifinales del torneo.

El encuentro terminó 1-0, con un gol de Henry, a pase de, justamente, Zidane. Y aunque el marcador no fue abultado ni mucho menos, la exhibición del '10' francés, quedó en la memoria de millones de aficionados de todo el mundo.

Sombreritos, túneles, ruletas, pases de tacón, bicicletas... ese día Zizou, cual mago, sacó a relucir todo su repertorio de trucos, y humilló a una alineación brasileña repleta de estrellas.

Ronaldinho llegó como la principal figura del Mundial de Alemania 2006 y terminó siendo una decepción junto a Brasil. Foto: Especial

Incluso, debido a una lesión en la pierna, el mediocampista estuvo a nada de perderse el encuentro. Para fortuna de los amantes del futbol, no fue así.

"Me lesioné en el muslo contra España. Me hice pruebas y los médicos me dijeron que no podría jugar contra Brasil. Les respondí que de ninguna manera me iba a perder ese partido. El equipo médico se dio cuenta de que iba en serio e inmediatamente hizo todo lo posible para ayudarme en la recuperación", declaró Zidane sobre su partido.

