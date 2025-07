Luis Suárez era el referente de Uruguay en Brasil 2014. Venía de marcar dos goles fundamentales ante Inglaterra y llegaba al último partido de la fase de grupos como la gran esperanza charrúa frente a Italia. Pero lo que ocurrió en aquel partido terminó por borrar cualquier impacto futbolístico. Porque Suárez mordió a Chiellini.

Y esa acción, captada por todas las cámaras y difundida en redes sociales, no solo lo dejó fuera del torneo, sino que lo marcó de por vida.

¿Qué pasó con Suárez y Chiellini en Brasil 2014?

Minuto 79 del Uruguay vs Italia, con el marcador 0-0 y ambos equipos jugando por la clasificación. En un forcejeo dentro del área, Luis Suárez se lanza sobre el defensor italiano Giorgio Chiellini y le muerde el hombro. Chiellini reacciona inmediatamente, se tira al césped y muestra la marca de dientes al árbitro.

Pero el silbante mexicano Marco Rodríguez no vio la jugada. No hubo falta. No hubo tarjeta. De echo, Suárez ni si quiera fue expulsado del partido.

¿Cuál fue la sanción de Luis Suárez luego de morder al defensa italiano?

Horas después, la FIFA abrió una investigación del caso. Tras revisar las imágenes, impuso una sanción sin precedentes: Nueve partidos de suspensión con la selección uruguaya, y 4 meses sin poder participar en ninguna actividad futbolística.

Suárez fue obligado a abandonar la concentración en Brasil. No pudo despedirse de sus compañeros. No estuvo en el partido de octavos ante Colombia. Y su imagen, hasta ese momento consolidada como uno de los grandes delanteros del planeta, quedó destrozada.

