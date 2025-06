Hugo Sánchez es una leyenda del Real Madrid. En aquellos años, no había mexicano que no idolatrara al canterano de los Pumas, quien estaba brillando a nivel internacional.

Más de uno pensó que ese nivel que mostraba en España lo trasladaría a la Selección Mexicana. Eso nunca pasó, Hugol jamás pudo pesar con la playera verde y siempre se le ha reprochado que fracasó con el cuadro nacional.

¿Por qué Hugo Sánchez falló penalti en México 86?

Luego de la humillación que vivió en Argentina 78 y de que México no clasificó a España 82, Hugo Sánchez llegaba como una figura internacional al Mundial del 86 que sería en casa. Más de uno se ilusionó con la idea de que el delantero llevaría a su equipo a una actuación histórica.

Nada más alejado de la realidad. El Penta apenas pudo marcar un gol (ante Bélgica), erró un penalti clave en el segundo juego ante Paraguay y en Cuartos de Final se negó a tirar en la definición desde los once pasos ante Alemania alegando calambres.

Los fanáticos mexicanos nunca le han perdonado que con la playera verde no se acercó al nivel que mostraba semana a semana con los Merengues. Sin embargo, el propio Hugo Sánchez decidió aclarar que pasó en esa Copa del Mundo.

Hace unos años la FIFA le dedicó un capítulo llamado ‘La voltereta de Hugol, el rey del gol a un toque’, donde entre muchas cosas habló de México 86. Una de las primeras cosas que dijo fue el motivo por el que no pudo anotar su penalti ante los guaraníes.

Roberto 'Gato' Fernández le detuvo el penalti a Hugo Sánchez en los minutos finales del México vs Paraguay en el Mundial de 1986. Foto: @dejaloser99

La modestia no aparece en el vocabulario del Pentapichichi, quien aseveró que esa pifia en el Estadio Azteca ante el portero paraguayo Roberto ‘Gato’ Fernández sólo demostró que era “humano” y se podía equivocar.

"Fue algo bueno en un aspecto, porque mostró a todos que simplemente era humano. Había ganado todos esos títulos con el (Real) Madrid y la gente se pensaba que era un superhombre. Odiaba fallar penaltis, pero en ese sentido fue positivo para mí", comentó el Penta en la charla que tuvo con FIFA en 2016.

Por otra parte, recordó la temperatura de Nuevo León lo mermó ante los alemanes en Cuartos de Final, donde no fue considerado para ser de los pateadores en la tanda de penaltis.

"Me sentí impotente. No pude ejecutar ningún lanzamiento porque tenía calambres en las dos piernas después de jugar un partido durísimo con 40 grados de temperatura. Era uno de los lanzadores designados, y fue terrible no poder aportar mi granito de arena", concluyó.