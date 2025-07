Sin lugar a dudas que hablar de Hugo Sánchez, es hablar del futbolista que más satisfacciones le ha dado al futbol mexicano en su historia. Cuando Hugo se ponía la camiseta blanca del Real Madrid, todo México se paralizaba para verlo hacer goles y festejar con sus cabriolas.

Pero en Selección, no hubo tantas satisfacciones. El delantero, en 58 partidos con el equipo Tricolor, hizo 28 goles, lo que no es un mal promedio, pero sí lo fue cuando en un partido trascendental, falló y eso costó que el equipo nacional no fuera a una Copa del Mundo. Eso es lo que dice la leyenda.

Hugo Sánchez con la Selección Mexicana Foto: Especial

¿Hugo Sánchez fue culpable de no ir a una Copa del Mundo?

Corría el año de 1981. La Selección Mexicana, después del fracaso que fue quedar en el último sitio en la Copa del Mundo de Argentina 1978, se preparaba para las eliminatorias hacia España 82.

Todos se frotaban las manos con la presencia del equipo nacional, debido a las fuertes raíces que había con la comunidad española. Se daba por descontado que México estaría en ese Mundial.

Pero antes habría que pasar por la aduana del Premundial de la Concacaf que en su última etapa se realizaría en Tegucigalpa, en la siempre hostil Honduras.

La cuestión era sencilla. Había dos boletos para la Copa del Mundo y seis países los buscaban: Honduras, El Salvador, Canadá, Cuba, Haití y por supuesto, México, el gigante de la Concacaf que volvía por sus fueros.

El equipo mexicano dirigido por Raúl Cárdenas con jugadores jóvenes, como Tomás Boy, Adrián Camacho, Sergio Lira, Fernando Quitarte y otros "veteranos" como Hugo, encaraban este duelo con la obligación de hacer olvidar la vergüenza sufrida en Argentina.

Todo comenzó bien. En el primer juego derrotó 4-0 a Cuba. Hugo anotó dos goles, además de otros de Manuel Manzo y Ricardo Castro. Pero ahí se terminó la alegría.

Siguiente duelo se perdió 0-1 con El Salvador del "Mágico" González. Y venía lo peor. Empate a un gol ante Haití, gracias a tanto de Hugo Sánchez, y otro por el mismo marcador ante Canadá.

Esto provocaba que para clasificar al Mundial, la Selección Mexicana tenía que derrotar al anfitrión, el equipo catracho. El encuentro fue de un solo lado, pero con pocas llegadas de peligro. Cerca del final, Hugo tuvo dos oportunidades de hacer el gol.

Un remate en el área chica fue a dar al poste. En la siguiente jugada no llegó a empujar un servicio... El juego quedó empatado sin goles, y Hugo, el delantero implacable, el "Niño de Oro" había fallado a la hora buena y perdió la oportunidad de ir a la Copa del Mundo de España 82. Por "culpa" de Hugo Sánchez.

Hugo Sánchez fue una de las figuras de México en el Mundial de Argentina 78. Foto: Especial

