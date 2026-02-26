Rafael Márquez es uno de esos futbolistas cuyo nombre quedó tatuado en la historia del futbol internacional.

Dueño de una elegancia poco común en la defensa y de una precisión quirúrgica para marcar, ordenar y dar salida, el michoacano construyó una carrera que lo llevó a lo más alto con el FC Barcelona y, al mismo tiempo, lo convirtió en un símbolo eterno de la Selección Mexicana.

Hoy, como auxiliar técnico de Javier Aguirre y futuro responsable del Tricolor rumbo al siguiente proceso mundialista, Márquez carga con una trayectoria que pocos pueden presumir: disputó cinco Copas del Mundo y acumuló 19 partidos, récord que lo coloca como el jugador mexicano con más encuentros en la historia del torneo. Su presencia, liderazgo y lectura de juego marcaron una época y cimentaron un legado que sigue inspirando a generaciones completas.

La trayectoria del canterano del Atlas con México en las Copas del Mundo inició en 2002, año en el que, de la mano de Javier Aguirre, sumó sus primeros minutos con 23 años de edad. Fue protagonista por un hecho desafortunado al terminar expulsado en los octavos de final contra Estados Unidos.

Con esa primera experiencia y el deseo de revancha, Rafael volvió a vestir la camiseta mexicana en Alemania 2006, torneo en el que anotó su primer gol mundialista frente a Argentina. Los festejos del defensor acompañaron al equipo nacional también en 2010, cuando marcó en el duelo de debut ante Sudáfrica.

En Brasil 2014, ya como uno de los futbolistas veteranos y con la confianza de Miguel Herrera, el mexicano consiguió su tercer gol en Copas del Mundo al anotar contra Croacia.

Su última participación llegó en Rusia 2018. Ingresó al campo en la parte complementaria del triunfo ante Alemania y cerró este capítulo de su historia en los octavos de final frente a Brasil, donde fue titular y disputó 45 minutos.