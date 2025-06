El Estadio Azteca, que próximamente se llamará estadio Banorte (por cuestión de patrocinios), hará historia, pues se convertirá en el primer recinto de la historia en albergar tres Copas del Mundo, en 2026.

Y no nada más eso, sino que lo hará como nuevo, con el propósito de cumplir las nueva reglas de la FIFA. Y esta remodelación ya ha mostrado cambios importantes en uno de los campos más icónicos del país. Por el momento, las gradas con el escudo de Las Águilas, se fueron.

Estadio Azteca. FOTO: Especial

Este símbolo del equipo azulcrema era uno de los factores principales que caracterizaban al estadio en la Ciudad de México. Ahora, en nuevas imágenes que fueron reveladas, los asientos fueron retirados.

¿Cómo se ve hoy en día el nuevo Estadio Banorte?

Las gradas que no fueron derrumbadas para la remodelación, al menos por ahora, ya no tienen asientos. Los trabajadores laburan con la presión de que falta menos de un año para que el estadio abra sus puertas a los aficionados, equipos, prensa, etc.

Adiós escudo del América en la cabecera norte.

Ya retiraron todas las butacas del Estadio Azteca.



Disculpen la calidad de las imágenes, son tomadas de un video de facebook que nos enviaron. pic.twitter.com/9H3qcqoB9G — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) June 22, 2025

El renovado campo tendrá WiFi gratuito, se remodelarán entradas, palcos y también suites, todo ello bajo una inversión de alrededor de 2 mil 100 millones de pesos gracias al patrocinio del banco que portará el nombre del mismo.

El 11 de junio será la inauguración de la siguiente Copa del Mundo, donde la Selección Mexicana participará, aunque aún se desconoce su rival. Y tú, ¿Asistirás al nuevo Estadio para apoyar al Tri en el Mundial?

