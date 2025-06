Carlos Hermosillo, leyenda del futbol mexicano, fue invitado al podcast del exjugador de la Máquina, el 'Shaggy' Martínez. Donde platicaron de diversos temas futbolísticos, y además, atacaron a otro exfutbolista con pasado en La Máquina, Yosgart Gutiérrez.

El ahora analista deportivo en FOX Sports, reveló que le pareció ridícula la manera en la que se le contactó para asistir al podcast del exarquero, el 'Re.portero'.

Foto: Imago7

¿Qué dijo Carlos Hermosillo sobre Yosgart Gutiérrez?

“Un día me marcan por teléfono para ir a un podcast. Imagínate el pendejo que me marca diciendo: ‘Habla el asistente del Sr. Yosgart Gutiérrez. queremos que…Yosgart, ¿Quién es Yosgart?”, le contó Hermosillo al Shaggy.

"¿Sabes qué? Le voy a pasar tu teléfono a mi asistente para que se comunique contigo" dijo. "¿Este wey que se siente? ni yo tengo asistente. ¿Qué hiciste en el futbol? Jugaste en Cruz Azul y no pasó nada", continuó el exgoleador.

@shaggymtzxlabanda Habla el ASISTENTE… nos cuenta la LEYENDA xq mandó a la goma la incitación a un podcast… ♬ sonido original - Shaggy Mtz

"Si tú no tienes tiempo, ni la humildad de agarrar el teléfono y decir '¿Me puedes dar una entrevista?' con todo gusto, ¿Pero eso del asistente? No me jodas", así terminó de reventar a Yosgart.

