El exfutbolista mexicano, Adolfo Ríos ―quien fue uno de los principales maestros de Guillermo "Memo" Ochoa durante su paso en el América― confesó que "obligaba" a "Memo" a mantener su característico cabello rizado.

“Cuando 'Memo' trabajaba con nosotros, tenía el pelo cortito y nosotros, en ese entonces... Estaba Christian Martínez, Beto Becerra, Hugo Pineda. Yo les dije: vamos a regresar a lo que era antes el portero del América, el cabello largo", reveló durante una entrevista publicada por la cuenta de TikTok "americaxsiempre_".

Ante esto, Ochoa mostró nerviosismo porque no sabía si su padre le autorizaría cortarse el cabello. Sin embargo, el conocido como "arquero de Cristo" argumentó que él era su padre. Al menos, dentro del conjunto de Coapa.

"Ya teníamos un par de años cuando 'Memo' ya estaba entrenando con nosotros, él tenía el cabello cortito. Le digo, ‘Memo, ven’, se acerca y me dice: ‘¿Qué pasó Adolfo?’, le dije: ‘¿Tú quieres llegar a ser portero de América?’ y me dice: ‘Por supuesto que sí, en primera división’, le dije: ‘Claro, tienes que dejarte crecer el cabello’. ‘Es que… mi papá no me va a dejar’. Le dije: ‘Memo, acá tu papá soy yo’, por supuesto en tono de broma, le digo ‘no te preocupes, yo voy a hablar con tu papá'", finalizó.

Actualmente, Ochoa se desempeña como portero en el Salernitana de la Serie A.

