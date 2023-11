Iván Alonso está muy cerca de convertirse en el nuevo director deportivo del Cruz Azul, tras haber presentado un proyecto que fue del agrado de los celestes. Sin embargo, Armando Martínez, presidente del Pachuca, aseguró que no lo recomendaría.

El directivo de los Tuzos, reveló durante una entrevista en TUDN que Alonso dejó la institución por haber violado el reglamento del club y no cumplir con la filosofía.

Leer también Selección Mexicana: La decadencia en la portería que tiene a 'Memo' Ochoa como titular

"A mí no me han preguntado nada, pero creo que han tenido alguna plática con mi hermano. Hubo ahí situaciones que no van con el reglamento del club y nuestra filosofía, eso tuvo que ver para que Iván no siguiera con nosotros. Hay cosas que no podemos tolerar como institución y eso sucedió, por eso terminamos el contrato que teníamos con Iván en su momento".

Martínez no dio detalles sobre las razones por las cuales Iván Alonso dejó el club, aunque señaló que no le recomendaría a La Máquina contratarlo para ocupar el puesto que recientemente estuvo a cargo del ‘Conejo' Pérez.

Leer también Cruz Azul despide al 'Conejo' Pérez como director deportivo