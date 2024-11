El equipo del Atlas cierra preparación para enfrentar a las Chivas de cara al Clásico Tapatío y que forma parte del Play-In, el capitán del conjunto rojinegro, Aldo Rocha dijo que el plantel trabaja en silencio y sin hacer ningún mitote, mucho menos en declaraciones polémicas.

¿Qué dijo Aldo Rocha de cara al duelo contra el Guadalajara?

Atlas se enfrentará a Chivas este jueves en la cancha del Akron y aseguró que el equipo se encuentra preparado en lo futbolístico, esperando dar una gran sorpresa como lo hicieron en el torneo regular donde ganaron 3-2.

“En realidad este equipo se ha caracterizado por hablar dentro del terreno de juego, no le gusta hablar o hacer mitote. El equipo desde hace años se ha enfocado en hablar dentro del terreno de juego, no nos gusta meternos en polémica barata. Debemos hablar dentro del terreno de juego. Nos enfocamos mucho en esa parte y no solo el ahora, llevo cuatro años acá, desde antes era esa manera de pensar y nos mantenemos en esa línea por lo que representa la institución”, destacó.

Algo que ha despertado un poco de morbo es que, si el equipo rojinegro pierde, podría ligar su derrota número mil, situación a la cual le restó importancia.

Atlas FC por el Clásico Tapatío 🔴⚫️#GDLEsDeAtlasFC — Atlas FC (@AtlasFC) November 19, 2024

“No hay una estadística confirmada, como también hay que ver una victoria o las cosas positivas. No me enfocaría en eso, más bien el número habla de un equipo de tradición que se ha mantenido, que se ha sostenido. Yo creo que es lo más importante y depende de la estadística como la veas, ¿no? De lo negativo o lo positivo. Se me queda más el equipo al cual representamos, el tema de muchísima tradición, sabemos que por algo se ha mantenido. También son bastantes victorias y derrotas”.

Sobre el partido Rocha mencionó; “yo creo que será un partido totalmente distinto. Si creemos que habrá muchos goles, lo mencioné, ojalá se de muchos goles en favor de la afición y para la gente, va a ser un partido complicado, se visualiza mucha rispidez”, explicó.