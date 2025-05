Alexis Vega coronó como se debe una temporada de ensueño. El delantero del Toluca fue para muchos el mejor jugador del torneo Clausura 2025 y él sabe que lo único que valdría era conseguir el campeonato.

Después de un gris y turbulento paso por el Guadalajara, el atacante de los Diablos Rojos regresó al cuadro escarlata con un sólo objetivo: Darle la 11 al Toluca y alcanzar su primera estrella.

"Regresé a casa con un objetivo, levantar el título, hoy se me da la oportunidad de levantar la Liga en un equipo que me brindó todo desde un principio", declaró tras la final contra el América.

"Qué sensación, levantarlo (el trofeo de la Liga MX) como capitán, fue algo impresionante. Quería tocar la gloria y hoy fue el día", agregó el futbolista capitalino.

Hoy, más que merecido, advierte que su festejo será en grande, no dormirá por muchos días, pero ya tiene una nueva meta en mente: buscar el bicampeonato de la Liga MX.

"Estoy muy contento con esto, quiero seguir disfrutando, por ahí voy a festejar cuatro o cinco días sin dormir, después a pensar en la Selección y regresando a buscar el bicampeonato, que es lo que queremos", advirtió.

"Fue un gran torneo donde no hubiera conseguido nada si no fuera por mis compañeros, al cuerpo técnico que me brindó la confianza. Sabía del temporadón que había hecho, tenía que levantar el trofeo" concluyó el surgido de los Diablos Rojos.

Alexis Vega está en la prelista de la Selección Mexicana y muy probablemente estará en la definitiva para la Copa Oro del siguiente mes.

