Alexis Vega se peleó en redes sociales con periodista que aseguró que su rodilla está mal

Alexis Vega tuvo un arranque que ilusionó a los seguidores del Toluca, debido a que en su primer partido con los Diablos Rojos, se puso hacer presente en el marcador en la goleada 4-1 al León en la Jornada 5.

No obstante, parece que únicamente fue un chispazo del atacante mexicano, debido a que desde ese punto ha hecho poco por los escarlatas. Hasta el momento suma cuatro partidos, dos de titular, registrando 236 minutos.

¿Alexis Vega está lesionado?

Una de las debilidades de Alexis Vega a lo largo de su carrera han sido las lesiones, algunas han sido más graves que las otras. No obstante, una que no lo ha dejado explotar ha sido la de la rodilla, ya que según el periodista Andrés González, no está bien y se nota en su nivel.

“En pláticas con entrenadores coinciden en que no anda Vega, la rodilla no está bien. Es un Alexis con otro estilo sobre la cancha, lejos del arco, ojalá que avancen las jornadas y se vea mejor”, publicó en redes sociales.

Ese comentario provocó la molestia del Gru, quien no tardó en responderle, tachándolo de mentiroso, porque aseguró que se encuentra bien físicamente en todos los aspectos.

“Ya deja de inventar cosas, yo físicamente estoy muy bien”, posteó el jugador.